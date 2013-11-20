Баннеры для слайдера по тематика "Автосервис"

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Баннеры
Закрыт18 заявок179 просмотров

Для сайта http://www.cras-center.spb.ru/

нужно сделать 5 качественных слайдов. Слайды с прозрачным фоном, на слайде клипарт, заголовок, текст и кнопка "подробнее"

Слайды должны быть яркими и продающими. Тексты и заголовки для слайдов будут в брифе, клипарт нужно будет подобрать.

11 лет назад
MafiyaRU
Арсений 
37 лет
15 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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