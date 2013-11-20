Баннеры для слайдера по тематика "Автосервис"

Для сайта http://www.cras-center.spb.ru/

нужно сделать 5 качественных слайдов. Слайды с прозрачным фоном, на слайде клипарт, заголовок, текст и кнопка "подробнее"

Слайды должны быть яркими и продающими. Тексты и заголовки для слайдов будут в брифе, клипарт нужно будет подобрать.