Баннеры двух форматов 600*90 и 240*400

Как всегда первым делом я постучалась к Стасу =) Рекомендую всем начать с ним работу! Вы уже после первой беседы поймете то, как серьезно он относится к делу! После первой сделанной работы вы захотите продолжить с ним работу! Отличный подход, креативное мышление и безумное желание качественно выполнить поставленную задачу! Обязательно продолжу работу со Стасом))