Баннеры двух форматов 600*90 и 240*400

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Завершен3 заявки124 просмотра

Работа для творческих людей.

необходима помощь в создание баннеров банковской тематики и тематики страхования авто!

Четкого требования нет,все держится на вашей фантазии и умение работать!

необходимо сделать 2 баннера 600*90 и 240*400 про страхование авто

все подробно смогу рассказать по скайпу!

готова на длительное сотрудничество!

оплата по договоренности! спасибо

14 лет назад
annet-leads
Анна 
36 лет
14 лет в сервисе
Была
11 лет назад

Выбранный исполнитель

kadeto
36 лет
14 лет в сервисе
Был
10 лет назад
14 лет назад
$30
1 день
Как всегда первым делом я постучалась к Стасу =) Рекомендую всем начать с ним работу! Вы уже после первой беседы поймете то, как серьезно он относится к делу! После первой сделанной работы вы захотите продолжить с ним работу! Отличный подход, креативное мышление и безумное желание качественно выполнить поставленную задачу! Обязательно продолжу работу со Стасом))
Все хорошо. Спасибо за интересный проект!

Заявки фрилансеров

kadeto
36 лет
14 лет в сервисе
Был
10 лет назад
14 лет назад

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