Баннеры по автомобильной тематике (adwords)

Необходимо разработать и реализовать баннеры по автомобильной тематике для adwords на html5 в стандартных размерах.

Имеется примеры дизайн полиграфии, который можно использовать в качестве основы для оформления баннера.

Все вопросы по бюджету и концепции баннера лучше обсуждать по skype (в профиле).