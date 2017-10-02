Необходимо разработать 5 рекламных баннеров для социальных сетей в одном стиле, но в 2-х форматах: для ВКонтакте и Instagram. Детальное описание задания в текстовом документе "Техническое задание".
Баннеры по автомобильной тематике (adwords)
Необходимо разработать и реализовать баннеры по автомобильной тематике для adwords на html5 в стандартных размерах.
Имеется примеры дизайн полиграфии, который можно использовать в качестве основы для оформления баннера.
Все вопросы по бюджету и концепции баннера лучше обсуждать по skype (в профиле).
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