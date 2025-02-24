Дизайн баннеров для рекламы

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Закрыт13 заявок71 просмотр

Необходимо сделать серию статических баннеров (картинок) для рекламы в РСЯ - 15-20 штук.

Есть подготовленное описание задачи и варианты для креативов.

Подробности лучше обсудить через tg (в профиле)

Создание баннеров
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