Необходимо разработать 2 баннера для сайта, которые будут направлять пользователей в телеграм канал магазина. Первый баннер должен содержать заголовок и подзаголовок с указанными шрифтами и цветами, а также QR код. Второй баннер также включает заголовок, подзаголовок и QR код. Фоновые изображения и примеры прикреплены к заданию.
Дизайн баннеров для рекламы
Необходимо сделать серию статических баннеров (картинок) для рекламы в РСЯ - 15-20 штук.
Есть подготовленное описание задачи и варианты для креативов.
Подробности лучше обсудить через tg (в профиле)
Заявки фрилансеров
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