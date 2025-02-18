Требуется создать шапку и логотипы для двух YouTube каналов и социальных сетей. Для канала 'Учимся готовить' и канала 'На заметку' необходимы адаптивные графические элементы для мобильных устройств. Включает шапки и логотипы для ВКонтакте и Facebook. Укажите сроки и стоимость работы при подаче заявки.
Дизайн баннеров для сайта
Здравствуйте,
Вы нам как-то делали дизайн для компании "Каскад" - это киоски с водой. Позвольте предложить Вам ещё один заказ - на этот раз 5 баннеров для этого же сайта, чтобы его освежить и чтобы добавить тем самым некоторые важные моменты.
Однако у меня, или по всей стране, не открываются сообщения на Weblancer и поэтому Ваш ответ здесь я точно не смогу прочитать. Не знаю, дойдёт ли до Вас это письмо. Но если дойдёт, пожалуйста, найдите меня в ТГ по адресу имени premier159.
С уважением,
Владимир
Заявки фрилансеров
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