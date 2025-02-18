Дизайн баннеров для сайта

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Здравствуйте,

Вы нам как-то делали дизайн для компании "Каскад" - это киоски с водой. Позвольте предложить Вам ещё один заказ - на этот раз 5 баннеров для этого же сайта, чтобы его освежить и чтобы добавить тем самым некоторые важные моменты.

Однако у меня, или по всей стране, не открываются сообщения на Weblancer и поэтому Ваш ответ здесь я точно не смогу прочитать. Не знаю, дойдёт ли до Вас это письмо. Но если дойдёт, пожалуйста, найдите меня в ТГ по адресу имени premier159.

С уважением,

Владимир

Создание баннеров
10 дней назад
Владимир
 
39 лет
13 лет в сервисе
Был
10 дней назад
40 отзывов

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