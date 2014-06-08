Дизайн баннеров для сайта

БаннерыЗавершен17 заявок238 просмотров
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Есть сайт http://www.avtomag.in.ua/gruzovye/. Большой главный баннер с машиной и человеком. Нужно сделать 5 подобных баннеров под другие марки авто. Исходники этого банера в PSD предоставлю.

10 лет назад
intellect_ua
Олег 
36 летУкраина
13 лет в сервисе
Был
год назад
Выбранный исполнитель
slf1986
Елена 
37 летУкраина
13 лет в сервисе
Была
2 года назад
10 лет назад
$50
2 дня
Работа выполнена отлично и в срок, рекомендую.
Рекомендую Олега к сотрудничеству как ответственного и порядочного заказчика: четкое тех. задание, быстрая связь, оплата без задержек. Буду рада сотрудничеству в будущем, обращайтесь.
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