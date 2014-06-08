Дизайн баннеров для сайта

Здравствуйте. Нужно нарисовать простой баннер на медицинскую тематику: Концепция банера: Должна быть картинка врачи с пациентом и надпись Годовое прикрепление за 15000р. Размер банера 700*250px Пожалуйста указывайте стоимость. Заранее спасибо за ответ и хорошего дня.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Есть сайт http://www.avtomag.in.ua/gruzovye/. Большой главный баннер с машиной и человеком. Нужно сделать 5 подобных баннеров под другие марки авто. Исходники этого банера в PSD предоставлю.
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