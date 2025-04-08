Дизайн инфографики для ОЗОН в нише электроники

  1. Биржа фриланса
  2. Баннеры
Закрыт8 заявок44 просмотра

Необходим дизайнер для создания изображений с инфографикой для платформы ОЗОН в нише электроники. Требуется портфолио, прайс и сроки выполнения работы.

OzonСоздание инфографики
18 дней назад
Этот заказ найден ботом в интернете

Заявки фрилансеров

Анна
 
33 года
5 лет в сервисе
Была
15 дней назад
1 отзыв
15 дней назад
Елена
 
39 лет
4 года в сервисе
Была
3 дня назад
4 отзыва
16 дней назад
Никита
 
21 год
4 года в сервисе
Был
15 дней назад
17 дней назад
Алсу
 
24 года
18 дней в сервисе
Была
18 дней назад
18 дней назад
Тарас
 
49 лет
10 лет в сервисе
Был
6 часов назад
112 отзывов
18 дней назад
Кирилл
 
17 лет
месяц в сервисе
Был
8 часов назад
18 дней назад
Ярослав
 
14 лет
4 года в сервисе
Был
5 часов назад
1 отзыв
18 дней назад
Лучший дизайнер баннеров апреля
Ярослав
 
34 года
13 лет в сервисе
Был
4 дня назад
22 отзыва
18 дней назад