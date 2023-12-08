Дизайн карточек для маркетплейсов

Необходим дизайнер для создания стильных и продающих карточек для маркетплейсов, таких как ВБ и Озон. Ищу профессионала, который сможет выполнить эту задачу качественно и в срок. Если вы заинтересованы или знаете подходящего специалиста, пожалуйста, напишите в личные сообщения.