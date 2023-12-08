Дизайн карточек для маркетплейсов

  1. Биржа фриланса
  2. Баннеры
Открыт5 заявок63 просмотра

Необходим дизайнер для создания стильных и продающих карточек для маркетплейсов, таких как ВБ и Озон. Ищу профессионала, который сможет выполнить эту задачу качественно и в срок. Если вы заинтересованы или знаете подходящего специалиста, пожалуйста, напишите в личные сообщения.

Дизайн карточек
день назад
Этот заказ найден ботом в интернете

Заявки фрилансеров

Ирина
 
38 лет
10 дней в сервисе
Была
20 часов назад
20 часов назад
Вадим
 
27 лет
4 года в сервисе
Был
4 часа назад
день назад
Алена
 
25 лет
день в сервисе
Была
день назад
день назад
Дмитрий
 
42 года
7 дней в сервисе
Был
14 минут назад
день назад
Анна
 
18 лет
7 дней в сервисе
Была
3 часа назад
день назад