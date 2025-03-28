Требуется графический дизайнер для разработки баннера для сайта. Важно указать цену на выполнение задания. Ожидается качественный и привлекательный дизайн, соответствующий тематике сайта.
Дизайн макета роллапа 200x85 см
Требуется дизайнер для разработки макета роллапа размером 200 см на 85 см. Все технические требования будут отправлены в личном сообщении. Бюджет обсуждается.
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