Ищется графический дизайнер для подготовки статичных баннеров и креативов для рекламы. Нужны навыки работы в Figma, Adobe Photoshop и Illustrator, а также опыт создания рекламных баннеров от 1 года. Оплата будет обсуждена на основе ваших рейтов.
Дизайн рекламных баннеров для Nooteria Labs
Ищу дизайнера, который сделает красивый дизайн рекламных баннеров для продуктовой линейки компании Nooteria Labs, производящей БАДы.
Нужно создать 18 баннеров в 5 размерах.
Техническое задание уже готово.
Требуется дизайнер с опытом работы с рекламными баннерами и портфолио.
Работа должна быть выполнена в Фигме.
Оплата обсуждаем на основе ваших рейтов.
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