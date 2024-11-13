Дизайн рекламных баннеров для Nooteria Labs

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Закрыт4 заявки36 просмотров

Ищу дизайнера, который сделает красивый дизайн рекламных баннеров для продуктовой линейки компании Nooteria Labs, производящей БАДы.

Нужно создать 18 баннеров в 5 размерах.

Техническое задание уже готово.

Требуется дизайнер с опытом работы с рекламными баннерами и портфолио.

Работа должна быть выполнена в Фигме.

Оплата обсуждаем на основе ваших рейтов.

FigmaСоздание баннеров
6 месяцев назад
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