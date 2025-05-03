Дизайн рекламного баннера. Авто тематика

  1. Биржа фриланса
  2. Баннеры
Завершен10 заявок40 просмотров

Необходим рекламный баннер 4:3 для рекламы. Более точные параметры баннера в приложении к заданию.


1) Основа - оранжевая картинка с машиной Porsche 911. Цвет, наклон авто

2) Добавляем логотип компании вместо Perfect match. Он готов. Пришлю.
3) Подобрать красивый шрифт и написать - First class detailing for your lovely car
4) На картинку с машиной добавляем людей которые работают с этим автомобилем:
- капот. Два человека накидывают защитную полиуретановую прозрачную пленку на капот (пример скину)
- полировка авто. Мастер держит в руках полировочную машинку и полирует крышу или багажник (пример скину)

- чистка сидения или коврика пылесосом. (как в примере, оставляем)

- чистка тряпкой лобового стекла (как в примере, оставляем)

Подбор шрифтовСоздание баннеров
11 дней назад
mosalko
Антон 
35 лет
12 лет в сервисе
Был
6 дней назад
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Выбранный исполнитель

netekspert
Александр 
40 лет
16 лет в сервисе
Был
2 часа назад
11 дней назад
$25
2 дня
Escrow
Круто. Очень. Отличная реализация идеи. Хорошо подобранный шрифт. Дизайн, отрисовка - все на высшем уровне. Доволен, однозначно рекомендую!
Сотрудничеством доволен, интересная задача и простая коммуникация и быстрая оплата. Спасибо!

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netekspert
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