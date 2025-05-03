Необходимо разработать небольшое рекламное объявление для отправки через мессенджеры (Viber, WhatsApp). Включите логотип, 3-4 предложения о услугах, адрес сайта и телефон. Объявление должно быть привлекательным и информативным для привлечения клиентов.
Дизайн рекламного баннера. Авто тематика
Необходим рекламный баннер 4:3 для рекламы. Более точные параметры баннера в приложении к заданию.
1) Основа - оранжевая картинка с машиной Porsche 911. Цвет, наклон авто
2) Добавляем логотип компании вместо Perfect match. Он готов. Пришлю.
3) Подобрать красивый шрифт и написать - First class detailing for your lovely car
4) На картинку с машиной добавляем людей которые работают с этим автомобилем:
- капот. Два человека накидывают защитную полиуретановую прозрачную пленку на капот (пример скину)
- полировка авто. Мастер держит в руках полировочную машинку и полирует крышу или багажник (пример скину)
- чистка сидения или коврика пылесосом. (как в примере, оставляем)
- чистка тряпкой лобового стекла (как в примере, оставляем)
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
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