Необходим рекламный баннер 4:3 для рекламы. Более точные параметры баннера в приложении к заданию.



1) Основа - оранжевая картинка с машиной Porsche 911. Цвет, наклон авто

2) Добавляем логотип компании вместо Perfect match. Он готов. Пришлю.

3) Подобрать красивый шрифт и написать - First class detailing for your lovely car

4) На картинку с машиной добавляем людей которые работают с этим автомобилем:

- капот. Два человека накидывают защитную полиуретановую прозрачную пленку на капот (пример скину)

- полировка авто. Мастер держит в руках полировочную машинку и полирует крышу или багажник (пример скину)

- чистка сидения или коврика пылесосом. (как в примере, оставляем)

- чистка тряпкой лобового стекла (как в примере, оставляем)