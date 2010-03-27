Дизайн рекламного письма

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Закрыт1 заявка152 просмотра

Нужно сделать дизайн для рекламного письма и заверстать его в HTML. Одно из условий - письмо должно быть читабельным и при отлюченном HTML у клиента (plain text).

По дизайну - есть схема расположения блоков в письме, и есть образец - на что дизайн должен быть похож. Оба эти файла в приложенном к проекту архиве.

Дизайн должен иметь в себе общие элементы с сайтом компании, ее логотип и т.п. URL сайта по запросу.

Преимущество будет отдано дизайнеру с хорошим портфолио и разумной ценой проекта.

HTML
15 лет назад
dmitri1
53 года
16 лет в сервисе
Был
8 лет назад

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