Дизайн рекламного письма

Нужно сделать дизайн для рекламного письма и заверстать его в HTML. Одно из условий - письмо должно быть читабельным и при отлюченном HTML у клиента (plain text).

По дизайну - есть схема расположения блоков в письме, и есть образец - на что дизайн должен быть похож. Оба эти файла в приложенном к проекту архиве.

Дизайн должен иметь в себе общие элементы с сайтом компании, ее логотип и т.п. URL сайта по запросу.

Преимущество будет отдано дизайнеру с хорошим портфолио и разумной ценой проекта.