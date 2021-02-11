Дизайн щита 3/6

БаннерыЗакрытнет заявок134 просмотра
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Добрый вечер,

понравились Ваши работы,

хотелось бы попробовать поработать с Вами, предварительно уточнив примерную стоимость.

Сроки очень поджимают, хотелось бы завтра получить готовый вариант,

конкретно по т/з:

Меньше слов, больше пространства.

Инфо:

1) ЕВРО-5 — Гарантия качественного топлива

2) логотип (во вложении)

3) информация об инфраструктуре:

АЗС; кофейня; маркет; молельная комната (можно значками/иконками).

Баннер должен быть максимально цепляющим, потому что он будет располагаться на трассе для междугородних водителей,

главная Ц/А — водители фур, которые могут остановиться, сделать намаз, поесть, выпить кофе.

так же можно указать наш аккаунт в Инстаграм @vnk.azs

Также была идея изобразить машину с крыльями от самолёта (мощь, скорость и т.д.), выбрали готовую картинку для примерв

3 года назад
guest_16108641962094
3 года в сервисе
Был
3 года назад
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