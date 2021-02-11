Дизайн щита 3/6

Задача: Создать 3 баннера, в единый стиль. Компания занимается продаже фильтров для воды /* важный момент компания продает фильтры не только для дома, но для предприятия Основной сайт компании: https://biokit.ru/ Куда всё ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Добрый вечер,
понравились Ваши работы,
хотелось бы попробовать поработать с Вами, предварительно уточнив примерную стоимость.
Сроки очень поджимают, хотелось бы завтра получить готовый вариант,
конкретно по т/з:
Меньше слов, больше пространства.
Инфо:
1) ЕВРО-5 — Гарантия качественного топлива
2) логотип (во вложении)
3) информация об инфраструктуре:
АЗС; кофейня; маркет; молельная комната (можно значками/иконками).
Баннер должен быть максимально цепляющим, потому что он будет располагаться на трассе для междугородних водителей,
главная Ц/А — водители фур, которые могут остановиться, сделать намаз, поесть, выпить кофе.
так же можно указать наш аккаунт в Инстаграм @vnk.azs
Также была идея изобразить машину с крыльями от самолёта (мощь, скорость и т.д.), выбрали готовую картинку для примерв
- Похожие заказы
- Баннеры1 исполнительЗавершен2 года назад
Баннер-реклама на сайте tsk.ua С новостью об том, что стал доступен к заказу аналог ( не оригинал ) запчастей для автомобилей Тесла.Баннеры26 заявокЗакрыт3 года назад
- $40
Отрисовать 4 баннера, подробности в личку.Завершен3 года назад
1. Размеры баннера: 1408x470 px Информация на баннере: Доставка по г. Алматы до 21:00 2. Размеры баннера: 1408x470 px Дрели и Шуруповерты Можно оформить в рассрочку 12 месяцев гарантия сайт altorshop.kzЗавершен3 года назад
Добрый день. Нужно разработать два баннера для интернет - магазина по продаже шин и дисков. Адрес сайта для информации: https://yo1.ru/ Размеры баннеров: 2000 х 680 px И желательно чтобы по краям были небольшие отступы , чтобы при небольшом масштабировании ...Баннеры42 заявкиЗакрыт3 года назад
- $20
Необходимо создать 5 баннеров в соответствии с тематикой сайта. Сфера деятельности - строительный магазин.Завершен3 года назад
- $10
Здравствуйте. Нужно создать баннер для компании занимающейся установкой охранных систем. Размер баннера: 1153х110 пикселей Баннер будет размещен на этом форуме hf.ua, под шапкой. Чтобы цветовая схема соответствовала цветам форума и ярко выделялась на фоне форума. На сайте должно быть написано следующее: 1. ...Баннеры23 заявкиЗакрыт3 года назад
Пример в приложенииБаннеры23 заявкиЗакрыт3 года назад
Канал по обзору на японские машины привезенные с Японии без пробега . Компания называется Discount auto insta : discount_auto.vl можете ознакомится с контентом что бы понять суть . также нужна превьюха перед видео . рассмотрю ваши варианты . ...Закрыт3 года назад