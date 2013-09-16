Дизайн тарифных планов

Нужно сделать несколько банеров заданой тематики. (идеи тексты и прочее уже есть, нужно просто сделать) Желателен исполнитель с Украины.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Требуется красиво нарисовать таблицу с информацией о тарифных планах, с инфографическими элементами.
- Похожие заказы
- Баннеры22 заявкиЗакрыт10 лет назад
- $50
Для нашего интернет-агентства необходима серия баннеров. Для начала это будет 1 баннер в разных размерах, но в ближайшее время на базе основного баннера нужно будет сделать несколько более конкретизированных под каждую услугу, а именно "Создание ...Завершен10 лет назад
- $50
Создать баннеры для КМС гугла. баннеры однотипные с основными типоразмерами гугла. Без анимации. Дизайн не должен отличаться от дизайна сайта. (new-level.com.ua)Баннеры18 заявокЗакрыт10 лет назад
- $100
Здравствуйте. Хочу сделать 2 баннера флеш. Размер 300*250. Это сайт , котор будет баннер рекламировать. http://specgarage.com.ua/ Здесь требования к баннеру http://www.adriver.ru/doc/ban/spec/spec_282.htmlБаннеры10 заявокЗакрыт10 лет назад
- $30
Здравствуйте! Необходимо нарисовать 5 однотипных баннеров на сайт. Тематика - брусчатка. Размер 387 х 290. На слайдере должно быть: задний фон, изображение брусчатки (для каждого баннера разное), текст. 1 слайд: Акция!!! Скидка на брусчатку -15% всем!!! 2 слайд: Кирпичик ...Завершен10 лет назад
- $10
Есть похожий банер, нужно заменить только часть слайдов. Во вложении исходник и макет. Сценарий должен быть такой: Картинка из макета с черными надписями Потом 3 раза моргает белая надпись на синей плашке (появляется-исчезает) Потом идут слайды: В салоне таком-то, Лого Т.е. ...Баннеры4 заявкиЗакрыт10 лет назад
- $2500
Ищу исполнителя на постоянную основу для создания баннеров баннеры должны быть разными для a/b тестирования. от вас нужен профессионализм, качество и скорость. формат jpgБаннеры13 заявокЗакрыт10 лет назад
- $25
Есть исходники банеров, там нужно только поменять поменять контакты на слайде и соблюсти требования майл.ру: Вес ролика не более 35 кб Материалы в формате flash не должны содержать ссылок и объектов, выполняющих функции, отличные от управления анимацией; ...Завершен10 лет назад
- $50
Требуется создать красивый GIF- баннер для вставку на форум. Примеры баннеров конкурентов тут: http://www.taker.im/phpBB2/forum/14-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8/ Размер баннера 120х40 pix Текст: Работаем на eBay с 1999 года Комиссия 6% при минимуме $9 Заказы из Macy's бесплатно! Проявите креативность пожалуйста! Оплата webmoney, без предоплаты.Завершен10 лет назад
- $50
Здравствуйте! Надо три баннера для слайдера. Тематика "Ремонт холодильников". Размер 696 на 251. Также предложите текст для картинок. Нужен исходник, а также изображение в psd по слоям в хорошем разрешении и, собственно, сами картинки, хорошего качества и небольшого веса ...Завершен10 лет назад