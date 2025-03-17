Требуется креативный дизайнер для разработки обложек для рилс. Задача заключается в создании уникальных баннеров на постоянной основе. Необходимо предоставить портфолио.
Дизайнер для оформления лид-магнитов и баннеров в бота
Нужен дизайнер для оформления нескольких лид-магнитов в едином дизайне, включая баннеры для бота и смену цветов сайта. Также требуется создать инфографику. Фиксированная цена за проект составляет 10 тыс.
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