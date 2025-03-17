Дизайнер для оформления лид-магнитов и баннеров в бота

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Открыт1 заявка16 просмотров

Нужен дизайнер для оформления нескольких лид-магнитов в едином дизайне, включая баннеры для бота и смену цветов сайта. Также требуется создать инфографику. Фиксированная цена за проект составляет 10 тыс.

Создание баннеровСоздание инфографики
2 дня назад
Этот заказ найден ботом в интернете

Заявки фрилансеров

Дарьяна
 
25 лет
2 года в сервисе
Была
17 часов назад
2 дня назад