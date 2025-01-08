Дизайнер для оживления карточки товара на ВБ/Озон

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Закрыт6 заявок67 просмотров

Ищу дизайнера, который сможет оживить карточку товара на ВБ/Озон, добавив к ней элементы инфографики для повышения привлекательности. Необходим творческий подход и опыт в создании инфографики.

OzonWildberriesСоздание инфографики
4 месяца назад
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