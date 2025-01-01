Дизайнер для ребрендинга ютуб-канала

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Закрыт4 заявки21 просмотр

Ищу дизайнера для отрисовки баннера и обложек выпусков по ТЗ для действующего ютуб-канала в рамках ребрендинга стиля. Необходимо предоставить портфолио и прайс. Вопросы можно задавать в Telegram.

TelegramYouTubeДизайн обложекСоздание баннеров
4 месяца назад
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