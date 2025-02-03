Дизайнер для создания баннеров на аутсорсе

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Закрыт5 заявок33 просмотра

Ищем дизайнера на аутсорс для создания дизайнов в соответствии с ТЗ и добавления своей креативности. Основные задачи включают создание баннеров для офлайн и диджитал. Файлы требуются в CDR. Основная задача дизайнера - пробить баннерную слепоту, и мы готовы к смелым и интересным задумкам.

CorelDRAWСоздание баннеров
3 месяца назад
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Заявки фрилансеров

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