Дизайнер для создания баннеров на аутсорсе

Ищем дизайнера на аутсорс для создания дизайнов в соответствии с ТЗ и добавления своей креативности. Основные задачи включают создание баннеров для офлайн и диджитал. Файлы требуются в CDR. Основная задача дизайнера - пробить баннерную слепоту, и мы готовы к смелым и интересным задумкам.