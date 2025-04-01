Необходимо разработать яркий баннер размером 1242 на 936 пикселей для компании, предоставляющей услуги помощи студентам. На баннере должны быть указаны услуги: контрольные, курсовые, дипломные работы и чертежи. Укажите быструю онлайн помощь, опыт работы и гарантии. Примеры желаемого дизайна предоставлены.
Дизайнер для создания графики для Telegram
Ищем дизайнера для постоянного сотрудничества для создания креативных картинок для продвижения в Telegram. Требуется опыт в создании графики для соцсетей, желательно примеры работ в light-стилистике. Готовность выполнить неоплачиваемое тестовое задание (1-2 картинки). Стиль: светлая гамма, минимализм, легкие иллюстрации. Подробности тестового задания будут отправлены после запроса. Присылайте портфолио и указывайте стоимость за баннер.
Заявки фрилансеров
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