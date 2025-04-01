Дизайнер для создания графики для Telegram

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Закрыт8 заявок25 просмотров

Ищем дизайнера для постоянного сотрудничества для создания креативных картинок для продвижения в Telegram. Требуется опыт в создании графики для соцсетей, желательно примеры работ в light-стилистике. Готовность выполнить неоплачиваемое тестовое задание (1-2 картинки). Стиль: светлая гамма, минимализм, легкие иллюстрации. Подробности тестового задания будут отправлены после запроса. Присылайте портфолио и указывайте стоимость за баннер.

TelegramСоздание картинок
16 дней назад
Этот заказ найден ботом в интернете

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