Требуется создать баннер для YouTube-канала с надписью GIBONOID в стиле, где буквы стекают как слизь в сине-черном цвете с фиолетовым оттенком. Можно добавить милых гибонов, свисающих с букв или сидящих на них. Важно сохранить указанный стиль при разработке.