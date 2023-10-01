Дизайнер для создания карточек травяного чая

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Открыт7 заявок68 просмотров

Ищу талантливого дизайнера для создания карточек для травяного чая. К сожалению, исходных фотографий нет, но требуется креативный подход и оригинальные идеи. Работа должна быть выполнена качественно и в срок.

Дизайн карточек
день назад
Этот заказ найден ботом в интернете

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