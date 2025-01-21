Дизайнер для создания обложек видео

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Закрыт6 заявок47 просмотров

Требуется дизайнер для создания обложек видео. Необходимы креативные идеи и профессиональный подход к дизайну. Важно учитывать стиль и тематику видео при разработке обложек.

Дизайн обложек
3 месяца назад
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