Дизайнер для создания рекламных баннеров

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Закрыт3 заявки19 просмотров

Ищу дизайнера для создания промо-материалов для рекламных кампаний. Нужен человек, готовый достаточно быстро работать. Важно понимать принципы верстки рекламных баннеров. Опыт с WEB2, WEB3, крипто — большой плюс. Есть тестовое + набор референсов, в какой стилистике хотели бы двигаться.

Создание баннеров
3 месяца назад
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