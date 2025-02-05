Дизайнер для создания тамбнейлов на YouTube

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Закрыт3 заявки19 просмотров

Ищу дизайнера для создания тамбнейлов на ютубе. В идеале на регулярной основе: 3-5 раз в месяц. Направляйте портфолио и прайс в лс.

YouTubeСоздание превью
3 месяца назад
Этот заказ найден ботом в интернете

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Александр
 
32 года
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