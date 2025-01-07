Дизайнер инфографики для маркетплейсов

Необхідно створити три банери для магазину на маркетплейсі. Банери повинні бути в одному кольоровому стилі, відповідати кольорам логотипу. Основний банер (1248 x 272 px), банер 'Bestsellery' (224 x 364 px) та банер для сторінки опису товару (1200 x 100 px) у форматах jpg та png. Деталі надам при переписці.