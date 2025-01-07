Дизайнер инфографики для маркетплейсов

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Закрыт3 заявки99 просмотров

Требуется дизайнер инфографики для создания уникальной, яркой инфографики для маркетплейсов Wildberries, Ozon и других. Инфографика должна выделять карточки товаров среди конкурентов, привлекая новых покупателей. Возможны правки и акции. Оплата производится с предоплатой 50%.

Создание инфографики
4 месяца назад
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