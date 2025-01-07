Требуется графический дизайнер для постоянного сотрудничества. Задачи включают создание баннеров, графических материалов и оформление презентаций в стиле компании. Идеальный кандидат должен иметь опыт работы в данной области и быть готовым к долгосрочному сотрудничеству.
Дизайнер инфографики для маркетплейсов
Требуется дизайнер инфографики для создания уникальной, яркой инфографики для маркетплейсов Wildberries, Ozon и других. Инфографика должна выделять карточки товаров среди конкурентов, привлекая новых покупателей. Возможны правки и акции. Оплата производится с предоплатой 50%.
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