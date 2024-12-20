Дизайнер инфографики для новогодних карточек товаров

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Закрыт9 заявок83 просмотра

Требуется дизайнер инфографики для разработки новогодних карточек товаров, включая носочно-чулочные изделия и термобелье. Необходим креативный подход и умение работать с визуальным контентом для привлечения внимания к продукции.

Создание инфографикиСоздание карточек товаров
4 месяца назад
Этот заказ найден ботом в интернете

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