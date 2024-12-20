Ищется опытный дизайнер для создания музыкальных обложек для треков на рынке США и Европы. Необходимо прикрепить портфолио с релевантными работами для отклика на заказ.
Дизайнер инфографики для новогодних карточек товаров
Требуется дизайнер инфографики для разработки новогодних карточек товаров, включая носочно-чулочные изделия и термобелье. Необходим креативный подход и умение работать с визуальным контентом для привлечения внимания к продукции.
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