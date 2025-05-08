Дизайнер картинок для соцсетей

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Открыт5 заявок32 просмотра

Ищу дизайнера, который будет заниматься созданием картинок для социальных сетей. Работа постоянная, объем небольшой, но требуется регулярность и креативность в подходе к дизайну.

Создание картинок
4 дня назад
Этот заказ найден ботом в интернете

Заявки фрилансеров

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