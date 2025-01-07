Дизайнер обложек для YouTube

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Закрыт6 заявок40 просмотров

Ищу дизайнера обложек для YouTube, который специализируется на создании обложек и имеет хороший опыт. Возможен заказ сразу нескольких обложек оптом. Оплата в крипте. Прошу присылать примеры своих работ в личку.

YouTubeДизайн обложек
4 месяца назад
Этот заказ найден ботом в интернете

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