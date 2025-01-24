Дизайнер обложек для YouTube канала (True Crime)

Ищу дизайнера для создания обложек для YouTube канала со тематикой True Crime. Важно, чтобы у исполнителя был опыт в обработке женских лиц и понимание особенностей работы с платформой, включая знание кликабельных элементов. Пожалуйста, отправьте портфолио с примерами работ в личные сообщения.