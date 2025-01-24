Дизайнер обложек для YouTube канала (True Crime)

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Закрыт2 заявки22 просмотра

Ищу дизайнера для создания обложек для YouTube канала со тематикой True Crime. Важно, чтобы у исполнителя был опыт в обработке женских лиц и понимание особенностей работы с платформой, включая знание кликабельных элементов. Пожалуйста, отправьте портфолио с примерами работ в личные сообщения.

YouTubeДизайн обложек
3 месяца назад
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Ігор
 
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