Дизайнер по оформлению каруселей в Инстаграм

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Закрыт4 заявки22 просмотра

Студия перманентного макияжа ищет дизайнера для оформления каруселей в Инстаграм. Нужно создавать 1-2 карусели в неделю, всего 8-12 штук. Требуется отличный вкус, грамотность и навыки работы в Procreate. Наличие портфолио обязательно. Готовность выполнить тестовое задание. Оплата составляет 2000-3000 рублей за один сторитейлинг.

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15 дней назад
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15 дней назад