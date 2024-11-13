Дизайнер-волшебник для креативного онлайн-проекта

  1. Биржа фриланса
  2. Баннеры
Закрыт2 заявки37 просмотров

Я ищу дизайнера-волшебника, который сможет сделать наш проект еще ярче и привлекательнее.

Основные задачи включают создание баннеров для соцсетей, рассылок, рекламных креативов и лендингов в Figma.

Также необходимо оформлять инфопродукты, такие как презентации, гайды и чек-листы.

Я ищу человека с опытом работы с Figma, Tilda, Canva и Google Slides, который умеет использовать нейросети в дизайне.

Важны самостоятельность, инициативность и работа в команде, а также готовность к регулярной коммуникации.

Я предлагаю гибкий график работы, возможность работы из любой точки мира и конкурентную зарплату с бонусами за высокий результат.

Готовность выполнить тестовое задание обязательна.

CanvaFigmaTildaДизайн лендинговНейросетиСоздание баннеровСоздание инфографикиСоздание презентаций
6 месяцев назад
Этот заказ найден ботом в интернете

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