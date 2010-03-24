Доработка / переработка флеш-баннера

Есть флэш-банер, но его нужно переделать в соответствии с требованиями:

1. Флэш в шапке грузит процессор на 80-90%!!! Сделать, чтобы он не жрал так ресурсы.

2. Сделать более реалистичный дым. И сделать его в более красно оранжевых тонах, а не в темно красных.

3. На логотипе сделать или нормальную молнию от шокера или нормальный луч. Но лучше молнию. И пусть она проходит через весь логотип, а не только через имя и картинку.

4. 3D объём логотипа реализован топорно. Сделать более качественно.

5. Шокер не вписывается в шапку. Сделать другой, с перспективой и пусть он будет повернут в другую сторону.