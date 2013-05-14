Два баннера, один 200х300, второй 435х60

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Баннеры
Завершен6 заявок152 просмотра

Два баннера, один 200х300, второй 435х60

Статичный текст:

Столичный центр развития бизнеса

+7 (495) 765-01-17

Анимированный текст:

1. Регистрация ООО «под ключ»

от 8 000 руб.

2. Продажа доли, выход участника

от 10 000 руб.

3. Ликвидация фирм

от 20 000 руб.

4. Оффшоры, регистрация фирм за рубежом

от 25 000 руб.

5. Логотипы, сайты, полиграфия, печати и штампы

6. VIP-обслуживание

Как расположить — на Ваш вкус. Картинки можно использовать с сайта либо аналогичные. Логотип вышлю.

Сделать надо несколько вариантов.

12 лет назад
VladimirAZ
Владимир 
42 года
13 лет в сервисе
Был
2 года назад

Выбранный исполнитель

And-Re
36 лет
17 лет в сервисе
Был
3 года назад
12 лет назад
$27
1 день
Качество графики на высоте, быстро и солидно.
Работаем с Владимиром не первый раз, все отлично! :)

Заявки фрилансеров

And-Re
36 лет
17 лет в сервисе
Был
3 года назад
12 лет назад

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