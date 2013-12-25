Два Flash-баннера. По 2 варианта каждого

Необходимо разработать 2 анимированных Flash-баннера, каждый из которых должен быть в 2-х разных размерах: 750х110 (горизонтальный) и 160x500 (вертикальный) (плюс-минус 20% по своему усмотрению). Т.е. всего 4 баннера.

Первый баннер:

“Внимание! Акция! Free PCB”

“Разработай печатную плату для схемы и получи ее бесплатное изготовление!”

Изображения на баннере должны соответствовать тематике: печатные платы, схемы. Например, можно использовать изображение доставки платы почтой на дом и т.п.

Второй баннер:

“Публикуя свою статью на сайты вы:

1. Становитесь участником распределения ежемесячного денежного фонда (и мелким шрифтом “За декабрь призовой фонд составляет 5555 руб”) ***

2. Получаете за свою статью денежный гонорар до 700 руб

3. При заказе печатной платы с вашей статьи, вы получаете 15% от стоимости

4. При заказе PDF-версии вашей статьи вы получаете полную сумму от перевода”

*** Здесь необходимо подключить action скрипт, чтобы при вызове баннера мы могли задавать параметры. На вход будет подаваться 2 параметра: месяц и сумма.

На выходе: SWF и FLA файлы.