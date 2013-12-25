Два Flash-баннера. По 2 варианта каждого

$30
  1. Биржа фриланса
  2. Баннеры
Завершен7 заявок178 просмотров

Необходимо разработать 2 анимированных Flash-баннера, каждый из которых должен быть в 2-х разных размерах: 750х110 (горизонтальный) и 160x500 (вертикальный) (плюс-минус 20% по своему усмотрению). Т.е. всего 4 баннера.

Первый баннер:

“Внимание! Акция! Free PCB”

“Разработай печатную плату для схемы и получи ее бесплатное изготовление!”

Изображения на баннере должны соответствовать тематике: печатные платы, схемы. Например, можно использовать изображение доставки платы почтой на дом и т.п.

Второй баннер:

“Публикуя свою статью на сайты вы:

1. Становитесь участником распределения ежемесячного денежного фонда (и мелким шрифтом “За декабрь призовой фонд составляет 5555 руб”) ***

2. Получаете за свою статью денежный гонорар до 700 руб

3. При заказе печатной платы с вашей статьи, вы получаете 15% от стоимости

4. При заказе PDF-версии вашей статьи вы получаете полную сумму от перевода”

*** Здесь необходимо подключить action скрипт, чтобы при вызове баннера мы могли задавать параметры. На вход будет подаваться 2 параметра: месяц и сумма.

На выходе: SWF и FLA файлы.

11 лет назад
taliban777
Анатолий 
44 года
15 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Выбранный исполнитель

sky_
34 года
16 лет в сервисе
Был
8 лет назад
11 лет назад
$30
3 дня
Виктор сделал все на высшем уровне. Отличные баннеры и в срок. Добавлю в избранное
Замечательный заказчик, конструктивное общение по проекту и быстрая оплата. Рекомендую!

Заявки фрилансеров

sky_
34 года
16 лет в сервисе
Был
8 лет назад
11 лет назад

  • Похожие заказы

  • Обновить слайды на сайте

    Нам необходимо обновить слайды (статичные баннера) на сайте согласно тем иллюстрациям, что уже есть. Должно быть примерно то же самое, только с новым текстом и можно буквально немного изменить стиль. Необходимо строго придерживаться ...

    Баннеры1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Создание баннеров на главную страницу

    Добрый день. Требуется создать несколько баннеров для магазина mirgeeka.ru. Конкретнее пара баннеров с новинками (что конкретно сообщу) и новогоднее предложение (так же подробности сообщу). Бюджет неизвестен, выберу исполнителя, исходя ...

    Баннеры1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Разработать дизайн пяти слайдов и двух бекграундов

    Необходим хороший дизайнер или несколько дизайнеров для разработки серии полноэкранных слайдов и беккграундов по тематике косметика. Требования: наличие вкуса, опыт работы с косметической тематикой, свободное мышление, умение быстро работать, умение слушать и слышать. Просьба оставлять ...

    Баннеры1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Нужна шапка

    Параметры шапки высота : 201px; ширина: 960px; не флеш Сайт masterheating.ru шапка будет на тему сварочных работ. логотип есть, нужно чтоб было в стиле шапок которые уже установлены на сайте. ...

    Баннеры18 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Требуемый размер баннеров: 695px * 330px

    Для этого сайта http://www.help-shopping.com/index.php требуются различные баннеры (около 15 штук) на главную страницу. Примеры в приложении. Лого будет позже сегодня.

    Баннеры1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Баннер и Афиша

    $50

    Необходимо сделать макет для печати плаката, формат А1 и А2, а также веб-баннер (статический и gif) Цель - реклама новогодней акции 1. Плакат: Пожелания к дизайну плакатов: Цветовая ...

    Баннеры7 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Создать баннер для акции в 2-х размерах

    $20

    Создать баннер для новогодней акции в 2-х размерах 1 вариант - 230*240 2 вариант - 728*90 Текст должен выводится по очереди: Новогодняя акция! Подарок при покупке любой мебели для дома. ...

    Баннеры1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Нарисовать изображения продукции

    $330

    Необходимо нарисовать изображения продукции. Рисунок в формате JPEG. Предлагается рисовать, срисовывая изображения изделий, найденных в интернете по этим запросам. Изображения должны быть уникальными. Из интернета изображения не брать. Только ...

    Баннеры7 заявок
    Закрыт
    11 лет назад