Этосвет - магазин светильников, люстр, бра

# 1 — $ 50

1. На баннере необходимо поместить:

логотип, адрес сайта (http://etosvet.ru/), надпись "- 40%" в виде стикера или чего-то подобного, надпись "Лучший выбор, лучшие цены здесь!" , три картинки: торшер, лампочка, настольная лампа, номер офиса. Картинки схематические! Не нужно вставлять фотографии.

2. Цветовая гамма: ознакомьтесь с сайтом. Общий темный фон, Надпись www.etosvet.ru и схематические рисунки в золотых оттенках, текст "Лучший выбор, лучшие цены здесь!" и номер офиса белым (Офис №320). Стикер либо белый, либо желтый (лимонный), надпись на нем малиновая, как на сайте ленточка.

Примерная схема баннера в прикрепленном файле.

Логотип в векторе в прикрепленном файле.