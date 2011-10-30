Для интернет магазина необходимо создать flash баннер для рекламы Товара дня на внутренних страницах сайта. Макет в psd есть! Прилагаю png для просмотра. В приложенном файле показан баннер в начале анимации ...
Этосвет - магазин светильников, люстр, бра
1. На баннере необходимо поместить:
логотип, адрес сайта (http://etosvet.ru/), надпись "- 40%" в виде стикера или чего-то подобного, надпись "Лучший выбор, лучшие цены здесь!" , три картинки: торшер, лампочка, настольная лампа, номер офиса. Картинки схематические! Не нужно вставлять фотографии.
2. Цветовая гамма: ознакомьтесь с сайтом. Общий темный фон, Надпись www.etosvet.ru и схематические рисунки в золотых оттенках, текст "Лучший выбор, лучшие цены здесь!" и номер офиса белым (Офис №320). Стикер либо белый, либо желтый (лимонный), надпись на нем малиновая, как на сайте ленточка.
Примерная схема баннера в прикрепленном файле.
Логотип в векторе в прикрепленном файле.
Победитель конкурса
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