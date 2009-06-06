Flash баннер

$20
  1. Биржа фриланса
  2. Баннеры
Закрыт13 заявок367 просмотров
#1$

Требуется баннер 2 размеров:

1. 800px Х 90px

2. 240px Х 400px

размер не более 30кб

тематика: поиск работы, создание резюме.

Баннер должен быть строгим но интересным, чтобы человек хотел перейти и создать резюме.

Текст и идеи ожидают от вас.

16 лет назад
nobap
40 лет
17 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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