Размер 400x100 Вшита ссылка /sonya/ Текст для слайдов ОРТОПЕДИЧЕСКИЕ МАТРАСЫ И ПОДУШКИ , ПОСТЕЛЬНОЕ БЕЛЬЁ, ОДЕЯЛА Текст синхронизировать с фото (они прикреплены) и не забыть про лого. Оплата Яндекс.деньги
Flash-баннер
Необходимо сделать флеш-баннер, в точности как этот - http://www.htl.ru/templates/rt_showcar/images/banner1.swf .
Но с другим текстом.
Фотки для фона у меня есть.
Срочно, до вечера нужно сделать. Указывайте пожалуйста цену.
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