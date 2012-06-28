890х60 кто свободен - отмечайтесь. смотрю в портфолио с картинками.
Flash-баннер
Требуется изготовить flash-баннер.
Тематика: реклама медицинской клиники
Сюжет баннера - произвольный, в рамках ТЗ. Логотип в .cdr и стиль имеются.
Размер баннера при размещении - 400х180
Исчерпывающее и точное ТЗ будет приложено исполнителю
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
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