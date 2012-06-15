Flash-баннер "кредиты под залог недвижимости"

1. По размеру и стилю должен быть как баннер внизу на http://www.minsk-autohouse.by/ о передвижных домиках.

2. Баннер рекламирует услуги по кредитам под залог недвижимости. Подобным образом должны появлятся фотографии объектов недвижимости, которые могут закладыватся, их 3 группы - квартиры, коттеджи и коммерческая недвижимость.

Бюджет ограничен, но зато задача упрощается тем, что дан пример реализации, и ничего придумывать не надо ;)