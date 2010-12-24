Flash баннер (нужно сделать срочно)

$10
  1. Биржа фриланса
  2. Баннеры
Закрыт4 заявки217 просмотров

Нужно сделать срочно flash баннер, 5 размеров.

Простой баннер, на новогоднюю тематику. Есть все исходники графические (фон и граф. элементы)

Использовать flash не выше 8-й версии

При нажатии (клике), должен открываться в новом окне браузера.

Баннер должен принимать flashvar "link1" - это URL куда ведет баннер

Заливка баннера по краям однотонная, либо повторяющаяся.

сдать нужно до обеда 28.12

все исходники дам выбранному исполнителю.

14 лет назад
AntiDrama2
36 лет
15 лет в сервисе
Была
8 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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