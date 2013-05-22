Флеш-баннер 160*400 (столбик)

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Баннеры
Завершен5 заявок115 просмотров

Требуется изготовить анимированный флеш-баннер размером 160*400. Подробное описание техзадания о требовании к расположению текста на баннере и анимации - в приложенном документе.

12 лет назад
belii076439
Евгений 
42 года
12 лет в сервисе
Был
11 лет назад

Выбранный исполнитель

Sergey_Shevthuk
Сергей 
42 года
15 лет в сервисе
Был
5 лет назад
12 лет назад
$30
1 день
Задание было выполнено четко в срок, Сергей очень ответственный и грамотный исполнитель. Рекомендую.
Отличный заказчик! Четкое задание, своевременная и полная оплата! Надеюсь на дальнейшее сотрудничество.

Заявки фрилансеров

Sergey_Shevthuk
Сергей 
42 года
15 лет в сервисе
Был
5 лет назад
12 лет назад

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