Доброго времени суток. Нужно сделать простой статичный баннер. Подобрать картинку и написать текст. Текст предоставлю. БАннер на сайт веломагазина для Веломастерской. Ниже приложил макет сайта , на нем в ...
Флеш-баннер
Баннер - флеш, 3 сцены. Размер: 234х60 (пикс)
Примечание:
логотипы использовать необходимо согласно описанию в бренд буке (приложено).
В 1 и 3 сцене необходимо использовать фото судовых двигателей Scania.
В 2 сцене - фон лучше «залить» цветом, без использования картинок.
Выбранный исполнитель
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