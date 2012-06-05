Флеш-баннер

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Баннеры
Закрыт14 заявок168 просмотров

Баннер - флеш, 3 сцены. Размер: 234х60 (пикс)

Примечание:

логотипы использовать необходимо согласно описанию в бренд буке (приложено).

В 1 и 3 сцене необходимо использовать фото судовых двигателей Scania.

В 2 сцене - фон лучше «залить» цветом, без использования картинок.

13 лет назад
droppy
44 года
19 лет в сервисе
Был
11 лет назад
4 отзыва

Выбранный исполнитель

VVladimirP
47 лет
17 лет в сервисе
Был
10 месяцев назад
13 лет назад
$30
3 дня

Заявки фрилансеров

VVladimirP
47 лет
17 лет в сервисе
Был
10 месяцев назад
13 лет назад

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