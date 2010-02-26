Флеш баннер для кино сайта

$30
  1. Биржа фриланса
  2. Баннеры
Закрыт15 заявок260 просмотров

Нужен симпатичный, привлекающий внимание flash банер для кино сайта, стандартного размера 468х60, без разброса цветов (чтобы подходил под любой дизайн сайта). Всё на креатив дизайнера, есть только текст "Тсс... Фильм идёт!"

Все предложение здесь. Сам сайт покажу исполнителю

15 лет назад
FreeWorkLancer
Роман 
32 года
16 лет в сервисе
Был
11 лет назад

Выбранный исполнитель

Alwaysonly
Сергей 
44 года
17 лет в сервисе
Был
4 года назад
15 лет назад
$30
2 дня

Заявки фрилансеров

Alwaysonly
Сергей 
44 года
17 лет в сервисе
Был
4 года назад
15 лет назад

  • Похожие заказы

  • Баннер

    Для магазина брендовой одежды нужен баннер 240х350. Можно флеш или гиф, на выбор. Указывайте цены и сроки.

    Баннеры38 заявок
    Закрыт
    15 лет назад

  • Flash баннер

    Нужен баннер. мастер баннер 240х400 и три ресайза 728х90 600х80 300х250 до 25 кб подробное ТЗ вышлю на почту баннер для авто салона, если есть работы с авто, то ...

    Баннеры26 заявок
    Закрыт
    15 лет назад

  • Нужна помощь с готовым Flash баннером

    Есть готовый Flash баннер. НО, его код надо упорядочить таким образом, чтобы любой, даже новичок как я, смог без проблем вставить в нужную страницу или шаблон сайта. Нужна помощь.

    Баннеры2 заявки
    Закрыт
    15 лет назад

  • Баннер

    $15

    Нужен gif, jpeg баннер 240х400 для сайта www.minimum-price.ru по теме Теплые полы. Простой, но стильный и доходчивый. Скорее всего потребуется неоднократное согласование и доработка, но вряд ли трудоемкие. Предположительная идея баннера - ...

    Баннеры1 исполнитель
    Закрыт
    15 лет назад

  • 3 флеш-баннера

    $35

    Размеры для баннера под поисковую строку сайта 168X380 пикселей. Это должен быть хороший флеш-баннер и информационное дополнение и дизайнерское к общему дизайну сайта. В баннере использовать цвета ...

    Баннеры1 исполнитель
    Завершен
    15 лет назад

  • Нужен баннер

    $180

    Срочно нужен баннер. Реклама транспортно-экспедиторских услуг, международная компания AsstrA Forwarding. Обязательно обыграть: 1- перевозки всеми видами транспорта/все виды коммерческих грузов 2- офисы в Европе, СНГ и Азии 3- комплекс ...

    Баннеры1 исполнитель
    Завершен
    15 лет назад

  • Тестовый баннер на flash

    $5

    Треубется тестовый баннер размером 432х231 с черным текстом "Тестовый Баннер" на фоне #f0f0f0, c красной рамкой по периметру. При клике на баннер должна вызываться внешняя JS функция FlashClick(). Никаких открытий окон или преходов по ...

    JavaScript
    Баннеры1 исполнитель
    Завершен
    15 лет назад

  • Изменение баннеров

    $50

    Необходимо изменить тексты, возможно графику в 20 купленных (легально ) баннерах-шаблонах. Сообщите цены и сроки. Требуется конфиденциальность. Присылайте skype (единственный способ общения по данному проекту).

    Баннеры1 исполнитель
    Завершен
    15 лет назад