Флеш баннер + ресайзы + заглушки

Нужно создать 1-2 флэш баннера + ресайзы к ним, что бы получились следующие размеры:

468*60, 728*90, 600*90, 120*600, 160*600, 240*400, 450*400, 750*400, 200*300. Также надо сделать гиф-заглушки.

в баннеры надо будет прописать 2 типа переменных. То есть технические требования будут двух видов, а баннеры для них одинаковые.

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в заявках пожалуйста, давайте ссылки на портфолио, на баннеры для женской тематики. Пишите также сроки и расценки на основные баннеры и на ресайзы.