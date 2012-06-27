Флеш-баннер события для 5 разных сайтов

  1. Биржа фриланса
  2. Баннеры
Закрыт5 заявок171 просмотр

В приложении джипег банеры. На их основе надо сделать флеш для того же самого события

ТРЕБОВАНИЯ

№ Название Тех требования и размеры

1 NUR.kz 1000х60 рх.

2 yvision.kz 300х250 ссылка на тех требованиия http://yvision.kz/advert#requirements

3 kiwi.kz 240х400

http://yvision.kz/advert#requirements

4 Headline 100%*80

согласно тех требованиям adriver.ru

5 Chesnok.kz Баннер 300 х 130 пикс.

размер файла - не более 50 Кб

формат файла - статичный баннер - JPG, PNG, flash - SWF

если flash баннер, ссылку назначения вшить в код баннера

Пишите цены, показывайте работы

13 лет назад
yakooobin
43 года
17 лет в сервисе
Был
2 месяца назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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