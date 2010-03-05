Флеш и GIF баннеры для инвестиционного сайта

Нужны до понедельника баннеры в одной теме трех разных размеров: 728х90, 468х60, 120х120, в каждом один flash и один gif, для англоязычного инвестиционного фонда. На баннере будут логотип компании и краткая информация (5 строчек). Стиль - в одном из двух направлений: или шик (сверкающие буквы и т.д.), или белоснежный (подчеркивает чистоту и "гениальную" простоту). Получатся хорошо оба стиля - заберем оба.