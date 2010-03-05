Флеш и GIF баннеры для инвестиционного сайта

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Баннеры
Завершен16 заявок219 просмотров

Нужны до понедельника баннеры в одной теме трех разных размеров: 728х90, 468х60, 120х120, в каждом один flash и один gif, для англоязычного инвестиционного фонда. На баннере будут логотип компании и краткая информация (5 строчек). Стиль - в одном из двух направлений: или шик (сверкающие буквы и т.д.), или белоснежный (подчеркивает чистоту и "гениальную" простоту). Получатся хорошо оба стиля - заберем оба.

15 лет назад
Sergey_Krasnov
Сергей 
48 лет
15 лет в сервисе
Был
15 лет назад

Выбранный исполнитель

richalex
40 лет
16 лет в сервисе
Был
2 года назад
15 лет назад
$66
1 день
Хорошая, качественная работа. Зарубежный заказчик остался доволен.
Профессионал своего дела! Четко поставленные цели. Работали по безопасной сделке. Очень шустрый. Сам научился новому даже ;) Спасибо, Сергей.

Заявки фрилансеров

richalex
40 лет
16 лет в сервисе
Был
2 года назад
15 лет назад

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