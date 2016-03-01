GIF-анимация

Нужна гифка с анимацией, аналогичной анимации callback-hunter на livetex.ru, т.е. кружок с телефонной трубкой и анимацией. См. скриншот, чтобы не ошибиться о чем я :) Размеры соответствующие.

Но цвет трубки должен быть - #d24a43. И в анимации вместо зеленого этот же цвет или его оттенки. Основа такого же серого цвета, как в оригинале.

Одно из важных требований - оперативность. Хотелось бы получить готовую работу 20.02.16, максимум 24.02.16.

Оплата: Яндекс Деньги, Сберкарта.