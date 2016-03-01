GIF-анимация

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Завершен4 заявки241 просмотр

Нужна гифка с анимацией, аналогичной анимации callback-hunter на livetex.ru, т.е. кружок с телефонной трубкой и анимацией. См. скриншот, чтобы не ошибиться о чем я :) Размеры соответствующие.

Но цвет трубки должен быть - #d24a43. И в анимации вместо зеленого этот же цвет или его оттенки. Основа такого же серого цвета, как в оригинале.

Одно из важных требований - оперативность. Хотелось бы получить готовую работу 20.02.16, максимум 24.02.16.

Оплата: Яндекс Деньги, Сберкарта.

9 лет назад
SKeeper86
Михаил 
39 лет
13 лет в сервисе
Был
2 года назад

Выбранный исполнитель

apelab
55 лет
17 лет в сервисе
Был
год назад
9 лет назад
$6
1 день
Все сделано в срок, были оперативно сделаны доработки по моей просьбе. Рекомендую!
Четко составленное ТЗ Адекватные и уместные правки Быстрая оплата РЕКОМЕНДУЮ!

Заявки фрилансеров

apelab
55 лет
17 лет в сервисе
Был
год назад
9 лет назад

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