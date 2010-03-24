ГИФ баннер 200x200. Аренда и размещение серверов.

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Завершен17 заявок280 просмотров

Нужен ГИФ баннер, размером 200x200 пикселей, не больше 30Кб, на тему аренды и размещения серверов, для телекоммуникационной компании "Диджитал Нетворк" - http://www.msm.ru/

Более подробно с информацией об услугах можно почитать на страницах:

http://www.msm.ru/collocation/

http://www.msm.ru/collocation/colocation/

http://www.msm.ru/collocation/dedicated/

Баннер должен рассказывать об услугах размещения серверов (colocation) и аренды серверов:

- Размещение серверов. 1850 рублей за 1U в месяц.

- Аренда серверов от 2800 рублей в месяц.

Также стоит использовать информацию о дополнительных бесплатных услугах и изображения по теме.

Если текст слишком длинный или есть какие-то предложения, все обсуждается с удовольствием.

Жду ваших предложений с ценами и сроками.

Исполнителей скорее всего будет несколько, т.к. и баннеров нужно несколько.

15 лет назад
Brim
42 года
17 лет в сервисе
Был
2 года назад

Выбранные исполнители

kazantip
35 лет
16 лет в сервисе
Был
7 лет назад
15 лет назад
$10
2 дня
Было много пожеланий и доработок. Все они выполнялись быстро и качественно. В итоге получился отличный баннер. Спасибо. :)
Хороший заказчик, четкое задание, своевременная оплата, приятен в общении. Мои найлучшие рекомендации.
alex_zavi
35 лет
16 лет в сервисе
Был
12 часов назад
15 лет назад
$10
1 день
Баннер понравился, красиво и качественно. Рекомендую :)
Четкое и полное ТЗ, быстрая оплата. Приятно было снова сотрудничать.

Заявки фрилансеров

kazantip
35 лет
16 лет в сервисе
Был
7 лет назад
15 лет назад
alex_zavi
35 лет
16 лет в сервисе
Был
12 часов назад
15 лет назад

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