ГИФ баннер 200x200. Аренда и размещение серверов.

Нужен ГИФ баннер, размером 200x200 пикселей, не больше 30Кб, на тему аренды и размещения серверов, для телекоммуникационной компании "Диджитал Нетворк" - http://www.msm.ru/

Более подробно с информацией об услугах можно почитать на страницах:

http://www.msm.ru/collocation/

http://www.msm.ru/collocation/colocation/

http://www.msm.ru/collocation/dedicated/

Баннер должен рассказывать об услугах размещения серверов (colocation) и аренды серверов:

- Размещение серверов. 1850 рублей за 1U в месяц.

- Аренда серверов от 2800 рублей в месяц.

Также стоит использовать информацию о дополнительных бесплатных услугах и изображения по теме.

Если текст слишком длинный или есть какие-то предложения, все обсуждается с удовольствием.

Жду ваших предложений с ценами и сроками.

Исполнителей скорее всего будет несколько, т.к. и баннеров нужно несколько.