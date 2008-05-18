Gif-Баннер 340x80

$5
  1. Биржа фриланса
  2. Баннеры
Завершен32 заявки370 просмотров

Баннер есть уже готовый - нужно изменить размер и справить текст

17 лет назад
Filka1982
Алла 
42 года
18 лет в сервисе
Была
13 лет назад

Выбранный исполнитель

apelab
55 лет
17 лет в сервисе
Был
год назад
17 лет назад
$3
1 день
Валерий исполнительный, обещанное делает точно в срок и даже раньше. Всегда на связи, поправки по требованию делает моментально. Буду сотрдничать с ним и дальше. Работой осталась довольна
Очень надежный и серьезный работодатель. Не взирая на маленький бюджет проекта - ТЗ составлено грамотно и профессионально. Оплата четко и быстро. Что еще можно сказать - готов работать с таким работодателем, хоть ежедневно. Спасибо Алла за понимание и порядочность. Рекомендую всем. Удачи и процветания.

Заявки фрилансеров

apelab
55 лет
17 лет в сервисе
Был
год назад
17 лет назад

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