Графический дизайнер для инфографики и оформления слайдов

  1. Биржа фриланса
  2. Баннеры
Закрыт6 заявок49 просмотров

Ищется графический дизайнер для создания инфографики и оформления слайдов для нового магазина на платформе Вайлдберриз. Необходимо разработать визуальные материалы, которые будут использоваться для презентации и маркетинга магазина.

Создание инфографикиСоздание презентаций
3 месяца назад
Этот заказ найден ботом в интернете

Заявки фрилансеров

Дарья
 
20 лет
3 месяца в сервисе
Была
3 месяца назад
3 месяца назад
Каролина
 
19 лет
2 года в сервисе
Была
2 месяца назад
3 месяца назад
Анна
 
20 лет
3 месяца в сервисе
Была
3 месяца назад
3 месяца назад
Михаил
 
40 лет
11 лет в сервисе
Был
час назад
201 отзыв
3 месяца назад
Мария
 
18 лет
3 месяца в сервисе
Была
3 месяца назад
3 месяца назад
Денис
 
31 год
5 лет в сервисе
Был
7 дней назад
4 отзыва
3 месяца назад