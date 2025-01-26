Требуется профессиональный дизайнер для создания оригинальных превью к видео на YouTube. Важно, чтобы изображение соответствовало тематике видео и привлекало внимание зрителей, а также соответствовало рекомендациям YouTube по размеру и формату.
Графический дизайнер для инфографики и оформления слайдов
Ищется графический дизайнер для создания инфографики и оформления слайдов для нового магазина на платформе Вайлдберриз. Необходимо разработать визуальные материалы, которые будут использоваться для презентации и маркетинга магазина.
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